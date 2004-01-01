Мы раскрасили жизнь лоскутами

В экспозиции представлены работы клуба «Татьянин день». Руководитель – Татьяна Михайловна Ишкараева. Татьяна Михайловна является лауреатом и призёром российских и международных конкурсов, преподавателем курса «Лоскутные фантазии».

Талантливые женщины из клуба «Татьянин день» создают лоскутные панно, предметы интерьера, одежду с элементами лоскутного шитья, различные аксессуары. Активно участвуют в российских и международных выставках и конкурсах. Пропагандируют замечательное ремесло – лоскутное шитье.