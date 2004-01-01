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Мы раскрасили жизнь лоскутами

Выставка работ клуба «Татьянин день»

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События: Выставки.

В экспозиции представлены работы клуба «Татьянин день». Руководитель – Татьяна Михайловна Ишкараева. Татьяна Михайловна является лауреатом и призёром российских и международных конкурсов, преподавателем курса «Лоскутные фантазии».

Талантливые женщины из клуба «Татьянин день» создают лоскутные панно, предметы интерьера, одежду с элементами лоскутного шитья, различные аксессуары. Активно участвуют в российских и международных выставках и конкурсах. Пропагандируют замечательное ремесло – лоскутное шитье.

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