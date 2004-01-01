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Мы пришли к тебе, Победа!

Выставка изостудий «Колорит» и «Вемелый карандаш»

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События: Выставки.

Уважение к традициям народа невозможно без знания его истории. Великая Отечественная война занимает особое место в программе обучения.

На выставке представлена небольшая часть работ, посвящённых данной теме. Для каждого из нас непреложным жизненным принципом является уважение к памяти предков, без которого у народа нет будущего.

Прививать духовные ценности, вызывать в ребятах эмоциональный отклик на исторические события, которые навсегда остаются в памяти поколений – основная задача педагогов И. Сухановой и Н. Скороходовой.
Возраст обучающихся от 6 до 16 лет.

Участники данной выставки - неоднократные победители городских, областных, всероссийских выставок и конкурсов детского творчества.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22

Цены

Телефон для справок: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86

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