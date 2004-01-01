Мы пришли к тебе, Победа!

Уважение к традициям народа невозможно без знания его истории. Великая Отечественная война занимает особое место в программе обучения.

На выставке представлена небольшая часть работ, посвящённых данной теме. Для каждого из нас непреложным жизненным принципом является уважение к памяти предков, без которого у народа нет будущего.

Прививать духовные ценности, вызывать в ребятах эмоциональный отклик на исторические события, которые навсегда остаются в памяти поколений – основная задача педагогов И. Сухановой и Н. Скороходовой.

Возраст обучающихся от 6 до 16 лет.

Участники данной выставки - неоднократные победители городских, областных, всероссийских выставок и конкурсов детского творчества.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22