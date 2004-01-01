Мы помним Ваши имена

Акция посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе акции библиотека поможет читателям включиться в новый патриотический интернет-проект «Георгиевская лента онлайн» Основным элементом интернет-проекта является георгиевская лента, состоящая из «пикселей». Когда новый пользователь присоединяется к проекту, он «закрашивает» один «пиксель» на ленте, тем самым выражая свою солидарность с другими участниками проекта. По мере добавления новых участников лента приобретает свой цвет. Она масштабируется и не имеет ограничений по длине, что позволяет принять участие в проекте неограниченному количеству пользователей. Каждый «пиксель» имеет свои координаты, которые участники могут опубликовать в социальных сетях, подтверждая свою причастность к патриотическому проекту.

В рамках акции сотрудники библиотеки с помощью информационных баз данных и специализированных сайтов помогут узнать судьбу человека, погибшего или пропавшего без вести в Великую Отечественную войну.