Мы на свет родились, чтобы с «Радостью» жить
Концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость»
Концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость»
Традиционно концертная программа будет посвящена участникам коллектива – тем, кто первый раз выйдет на сцену, у кого еще впереди длинная и трудная дорога к танцу. Тем, кто заканчивает свой творческий путь в ансамбле и вступает в серьезную взрослую жизнь, и, конечно, педагогам.
Все участники коллектива говорят в один голос: «Радость» – вторая семья! Здесь нас любят, учат понимать и ценить прекрасное! Но, пожалуй, самое главное – это настоящая крепкая многолетняя дружба!».
Гостей областной «Кировки» ожидают премьеры танцевальных композиций, поставленных в коллективе ведущими балетмейстерами России А. Ледовским, Ю. Зюзиной, А. Ситниковой, миниатюры хореографического наследия «Золотого фонда», полюбившиеся зрителям и исполнителям хореографические номера из богатейшего репертуара ансамбля танца «Радость».
Дополнительная информация: 8 (8152) 45-17-90
Касса дворца: 45-43-23
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