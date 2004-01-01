Мы к вам заехали на час!
Уморительный и одновременно умопомрачительный спектакль
Уморительный и одновременно умопомрачительный спектакль
Разве так бывает, спросите вы? Разумеется, если за дело берётся Чемодан-Дуэт КВАМ!
Супершоу с потрясающими номерами разных жанров: пантомима, фокусы, иллюзия, оживление кукол (и это ещё не всё, не будем раскрывать все секреты).
Так бывает редко. Очень редко! Но на спектакли КВАМа действительно можно пригласить любого: от искушённого интеллектуала, до человека, который обходит стороной театры. Пока они творят чудеса на сцене, в зале творится нечто невообразимое: зрители то хохочут, то восторженно замирают, открыв рот, то пытаются повторить за артистами «волшебные» движения. Профессионализм и остроумные репризы покоряют абсолютно всех!
Спектакль объездил уже более 20 международных фестивалей и побывал в 26-ти странах мира.
Награды:
Представление для детей от 5-ти лет и даже их родителей.
500-700 руб.
Трогательная история с чудесной музыкой и милыми куклами
Трагикомедия о любви в двух действиях по пьесе Дарьи Верясовой в постановке Никиты Ковалева