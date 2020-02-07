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Созвездие легендарных артистов популярных ансамблей 70-80-х годов в уникальном ретро-шоу «Мы из СССР»!

В концерте принимают участие артисты – В.Ярушин, В.Дайнеко, В.Курсаков, А.Акинин, А.Диксон и С.Бойко (участники ВИА Ариэль, Песняры, Голубые гитары, Карнавал, Лейся песня, Красные Маки, Шестеро молодых).

30 лет назад вся страна слушала вокально-инструментальные ансамбли. Именно они исполняли песни, ставшие хитами вне времени, вошедшими в золотой фонд популярной музыки: Мой адрес – Советский Союз, Люди встречаются, Лишь позавчера нас судьба свела, Для меня нет тебя прекрасней, Как прекрасен этот мир, Кто тебе сказал, Я еду к морю, Прощай, Ты мне не снишься, В краю магнолий и многие другие.

Только стоит зазвучать «Люди встречаются, люди влюбляются...», «Мечты сбываются...», «Я вспоминаю, тебя вспоминаю...», и зрители с первой же фразы поют их вместе с музыкантами. За два с лишним часа ретро-шоу прозвучат и эти песни, и многие другие, по-прежнему любимые публикой. Прозвучат в том же самом исполнении, в котором они запали когда-то в сердце каждого жителя нашего необъятного СССР.