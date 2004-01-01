Созвездие легендарных артистов популярных ансамблей 70-80-х годов в уникальном ретро-шоу "Мы из СССР"! В концерте принимают участие артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей - В.Ярушин, М.Долотов, В.Курсаков, А.Акинин, А.Диксон, С.Бойко (Ариэль / Песняры / Голубые Гитары / Карнавал / Лейся песня / Красные маки / Шестеро молодых).

30 лет назад вся страна слушала вокально-инструментальные ансамбли. Именно они исполняли песни, ставшие хитами вне времени, вошедшими в золотой фонд популярной музыки:

"Мой адрес — Советский Союз", "Люди встречаются...", "Лишь позавчера нас судьба свела", "Для меня нет тебя прекрасней", "Как прекрасен этот мир", "Кто тебе сказал?", "Я еду к морю", "Прощай", "Ты мне не снишься", "В краю магнолий" и многие другие.

Только стоит зазвучать "Люди встречаются, люди влюбляются...", "Мечты сбываются...", "Я вспоминаю, тебя вспоминаю...", и зрители с первой же фразы поют их вместе с музыкантами. За два с лишним часа ретро-шоу прозвучат и эти песни, и многие другие, по-прежнему любимые публикой. Прозвучат в том же самом исполнении, в котором они запали когда-то в сердце каждого жителя нашего необъятного СССР.