Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето

На книжных полках нашей выставки вы найдёте интересного попутчика в дорогу, собеседника для летних деньков и незаменимого советчика во многих жизненных вопросах.

Есть книги, открывая которые, можно прочитать практически обо всем и всех сразу - «Весь мир», «Всё обо всех», «Чудеса света», «100 великих». Они удобны своей компактностью и грамотно расположенным материалом, в сопровождении большого количества цветных иллюстраций.

На выставке можно найти пособие по любому виду прикладного творчества и кулинарии: печворку, квиллингу, карвингуу, скрапбукингу, айрис-фолдингу и многому другому. Журналы «Делаем сами», «Сабрина», «Сам», «Вышитые картины», «VERENA», «Школа гастронома», «Лиза. Добрые советы», «Радуга идей» будут хорошим подспорьем в освоении новых умений.

Выставка знакомит с новыми изданиями по психологии, с помощью которых можно разобраться в себе и в поведении других людей – у вас ведь впереди целое лето!

Все познавательного чтения и новых открытий!