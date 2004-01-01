Свою новую программу мурманчанам представят участники студии эстрадной песни «Вернисаж» и ансамбля эстрадного танца «Форсаж». На сцене развернется яркое, увлекательное действо, ставшее результатом большой кропотливой работы и неустанного творческого поиска руководителей. В разнообразной обновленной концертной программе коллективы блеснут своим исполнительским мастерством, демонстрируя зрителям высокую технику неповторимого языка танца и эстрадного вокала.

Новые танцы, новые песни, новые лица, новые открытия и таланты. Бешеная энергетика, эмоции и улыбки, новые и уже полюбившиеся номера – все это создаст настроение настоящего праздника, который интересен будет и детям, и взрослым. Яркие и многообразные сценические костюмы добавят очарования к мастерству выступающих.

Концерт «Мы – энергия Севера!» станет еще одной яркой страницей в красочной палитре жизни «Вернисажа» и «Форсажа», и принесёт много счастливых, радостных минут всем участникам этого события: юным артистам, родителям, руководителям, всем жителям и гостям нашего любимого города.