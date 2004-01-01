152828

Мы – энергия Севера!

Концерт студии эстрадной песни «Вернисаж» и ансамбля эстрадного танца «Форсаж»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Свою новую программу мурманчанам представят участники студии эстрадной песни «Вернисаж» и ансамбля эстрадного танца «Форсаж». На сцене развернется яркое, увлекательное действо, ставшее результатом большой кропотливой работы и неустанного творческого поиска руководителей. В разнообразной обновленной концертной программе коллективы блеснут своим исполнительским мастерством, демонстрируя зрителям высокую технику неповторимого языка танца и эстрадного вокала.

Новые танцы, новые песни, новые лица, новые открытия и таланты. Бешеная энергетика, эмоции и улыбки, новые и уже полюбившиеся номера – все это создаст настроение настоящего праздника, который интересен будет и детям, и взрослым. Яркие и многообразные сценические костюмы добавят очарования к мастерству выступающих.

Концерт «Мы – энергия Севера!» станет еще одной яркой страницей в красочной палитре жизни «Вернисажа» и «Форсажа», и принесёт много счастливых, радостных минут всем участникам этого события: юным артистам, родителям, руководителям, всем жителям и гостям нашего любимого города.

ДК им. С.М. Кирова
29 февраля
17:00
Цены

150-300 р.

Справки по телефонам: 45-43-23, 45-76-50

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?