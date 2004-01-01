Мы друзья, поэзия, с тобой

На встрече читатели библиотеки познакомятся с творчеством представителей литературного объединения города Заполярного. ЛитО «Воарье Ланнь» («Северный Городок») создано в 2000 году. В его составе не только самодеятельные поэты и прозаики, но и другие талантливые люди Печенгского района – самодеятельные художники и фотохудожники, музыкальные авторы и исполнители, скульпторы, резчики по дереву.

Участники творческого объединения – Владимир Шишков, Эстелла Александрова, Михаил Дергачев, Галина Ланцева – частые гости в школах, библиотеках, воинских частях и организациях Печенгского района.

На встрече мурманчане ближе познакомятся с литературным сообществом Печенгской земли. Представители «Воарье Ланнь» расскажут о своем творческом союзе и своих литературных биографиях. И, безусловно, главным героем встречи станет поэзия.