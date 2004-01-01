«МЫ» – это московский продюсер мультиинструменталист Daniel Shake (La Vtornik, Oqjav, Обе Две) и волшебная вокалистка Eva Krauze, проживающая в Израиле. Альбомы «Расстояние» и «Расстояние Part2» – это переливы нежных, но настойчивых музыкальных узоров и драматично-романтичных текстов под жесткие хип-хоп и прямые биты.

В этот вечер вас ждёт душевная атмосфера и интересная музыка, приправленная авторской визуализацией.