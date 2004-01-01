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Мы

Эксклюзивный концерт перспективного дуэта в Мурманске!

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События: Концерты.

«МЫ» – это московский продюсер мультиинструменталист Daniel Shake (La Vtornik, Oqjav, Обе Две) и волшебная вокалистка Eva Krauze, проживающая в Израиле. Альбомы «Расстояние» и «Расстояние Part2» – это переливы нежных, но настойчивых музыкальных узоров и драматично-романтичных текстов под жесткие хип-хоп и прямые биты.

В этот вечер вас ждёт душевная атмосфера и интересная музыка, приправленная авторской визуализацией.

Плавучий док
20 июля
18:00
Цены

500 р.

Подробная информация в группе ВК

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