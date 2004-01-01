Музыкальные способности: структура, тестирование и развитие

Дина Константиновна Кирнарская – один из наиболее авторитетных специалистов в России в области музыкальной психологии, педагог, музыковед, член Союза композиторов, член Союза журналистов.

Основной психологический труд Дины Константиновны «Музыкальные способности», опубликованный в 2004 году, вскоре стал широко востребованным. Эта книга имеет гриф Министерства образования России в качестве учебного пособия для музыкальных колледжей и консерваторий. Научные разработки Дины Кирнарской, в частности, её методика привлечения детей в музыкальные школы, также пользуется широкой поддержкой музыкальной общественности. На эту тему автор систематически проводит семинары с преподавателями музыкальных дисциплин во всех регионах России в течение десяти лет. Благодаря этой методике сотни детей по всей стране получили доступ к музыкальному образованию. Труд Д.К. Кирнарской о музыкальных способностях, переработанный и дополненный, опубликован в 2009 году в издательстве Oxford University Press под названием «The Natural Musician: on Abilities, Giftedness and Talent».