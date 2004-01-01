Ограничения: 14+

Впервые в Мурманске! Молодежный культурный центр приглашает тебя на «Музыкальный ринг» – городской конкурс среди музыкальных коллективов Мурманска!

3 команды, 2 часа музыкальных вопросов и произведений, смеха и неожиданных сюрпризов ожидают тебя!

У вас будет уникальная возможность насладиться творчеством Showtime!, The hoolz и Minus Infinity, а так же решить, кто из них получит приз зрительских симпатий! Именно твой голос может стать решающим!