Музыкальный переполох

Вместе с ведущим – Сказочником – маленькие зрители окажутся в заколдованном лесу, где будут искать похищенные с нотного стана холодным злым ветром Нотки.

Они будут отгадывать загадки, петь вместе с артистами песенки и, конечно же, встретят Деда Мороза.

В представлении участвуют артисты филармонии:

Людмила Лаврентьева (сопрано)

Елена Тимофеева (фортепиано)

Елена Харинова (флейта)

Елена Гусева (домра)

Светлана Китаева (домра альт)

Детский хор школы №5

Сказочник – Андрей Бобров