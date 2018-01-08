Музыкальный переполох
Новогоднее представление
Новогоднее представление
Вместе с ведущим – Сказочником – маленькие зрители окажутся в заколдованном лесу, где будут искать похищенные с нотного стана холодным злым ветром Нотки.
Они будут отгадывать загадки, петь вместе с артистами песенки и, конечно же, встретят Деда Мороза.
В представлении участвуют артисты филармонии:
Людмила Лаврентьева (сопрано)
Елена Тимофеева (фортепиано)
Елена Харинова (флейта)
Елена Гусева (домра)
Светлана Китаева (домра альт)
Детский хор школы №5
Сказочник – Андрей Бобров
200 р.