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Музыкальный переполох

Новогоднее представление

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События: Концерты, Новый год.

Вместе с ведущим – Сказочником – маленькие зрители окажутся в заколдованном лесу, где будут искать похищенные с нотного стана холодным злым ветром Нотки.

Они будут отгадывать загадки, петь вместе с артистами песенки и, конечно же, встретят Деда Мороза.

В представлении участвуют артисты филармонии:

Людмила Лаврентьева (сопрано)
Елена Тимофеева (фортепиано)
Елена Харинова (флейта)
Елена Гусева (домра)
Светлана Китаева (домра альт)

Детский хор школы №5

Сказочник – Андрей Бобров

Филармония
8 января 2018
14:00
Цены

200 р.

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