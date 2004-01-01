Музыкальный лекторий о любви и дружбе

У любви и дружбы есть одно странное свойство: о них трудно говорить словами. Хотя именно они помогают совершать самые сумасшедшие поступки. Как хорошо, что об этом можно петь.

Участники клуба авторской песни «Пять углов» споют мурманчанам о любви.

Гости областной «Кировки» услышат авторские песни В. Матвеева, А. Якушевой, О. Митяева, Р. Нур, Н. Дудкина, А. Вознесенского и др., песни из кинофильмов «А годы летят» и «Хорошо над рекою Москвой», а так же в концерте прозвучат песни на стихи И. Царёва и многое другое…