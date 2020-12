Музыка всегда была, есть и будет одним из самых универсальных и доступных источников жизненной энергии и вдохновения. Она, словно чудодейственный эликсир, способна оживлять, окрылять, дарить гармонию, радость и счастье. В наши удивительные времена — тем более. И мы подумали, что музыкальный эликсир — это как раз то, что нам всем сейчас просто необходимо!

Ансамбль «Ударная Компания» с огромной радостью представляет новую программу «Музыкальный эликсир»!

Для того, чтобы наш эликсир стал поистине чудодейственным, как ему и положено, мы наполнили программу музыкой всеми любимой, красивой, нежной, светлой, доброй, яркой. Эпитетов можно подобрать великое множество, но лучше прийти, услышать и ощутить действие нашего музыкального эликсира на себе!

Тем более, что в этот раз мы выступаем уникальным составом:



Марина Бабкина (вокал)

Ольга Полигова (вокал)

Алёна Лебедева (фортепиано)

Андрей Крупенько (бас гитара)

Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия)

Виталий Кондаков (ударные, перкуссия)

Мария Шульгина (ведущая)





Программа



1. Леонард Бернстайн – “Cha-cha” – “Tonight” из мюзикла «Вестсайдская История»

2. Фредерик Лоу – Сцена и Ария Элизы из мюзикла «Моя Прекрасная Леди»

3. Джером Керн - All the things You Are из мюзикла «Очень Тепло Для Мая»

4. Винсент Юманс – Tea For Two из мюзикла «Нет, Нет, Нанетта»

5. Коул Портер – So In Love из мюзикла «Целуй Меня, Кэт»

6. Пал Абрахам – Brighton Jazz из оперетты «Бал в «Савойе»»

7. Антонин Дворжак – Мелодия

8. Генри Пёрселл – Ария Дидоны, из оперы «Дидона и Эней»

9. Денеш Будей – Букет Цветов из Ниццы

10. Ричард Роджерс – My Favorite Things из мюзикла «Звуки Музыки»

11. Джонни Мэндэл – The Shadow Of Your Smile

12. Джордж Гершвин – The Man I Love

13. Джералд Маркс – All Of Me

14. Мишель Легран – I Will Wait For You из к/мюзикла «Шербурские Зонтики»

15. Барт Ховард – Fly Me To The Moon

16. Исаак Дунаевский – Звать Любовь не Надо из к/ф «Моя Любовь»

17. Максим Дунаевский – Ветер Перемен из мюзикла «Мэрри Поппинс, До Свидания»

18. Анатолий Лепин – Песенка о Хорошем Настроении из к/ф «Карнавальная Ночь»