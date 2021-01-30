Музыкальный Эликсир
Концерт ансамбля «Ударная Компания»
Концерт ансамбля «Ударная Компания»
Музыка всегда была, есть и будет одним из самых универсальных и доступных источников жизненной энергии и вдохновения. Она, словно чудодейственный эликсир, способна оживлять, окрылять, дарить гармонию, радость и счастье. В наши удивительные времена — тем более. И мы подумали, что музыкальный эликсир — это как раз то, что нам всем сейчас просто необходимо!
Ансамбль «Ударная Компания» с огромной радостью представляет новую программу «Музыкальный эликсир»!
Для того, чтобы наш эликсир стал поистине чудодейственным, как ему и положено, мы наполнили программу музыкой всеми любимой, красивой, нежной, светлой, доброй, яркой. Эпитетов можно подобрать великое множество, но лучше прийти, услышать и ощутить действие нашего музыкального эликсира на себе!
Тем более, что в этот раз мы выступаем уникальным составом:
Марина Бабкина (вокал)
Ольга Полигова (вокал)
Алёна Лебедева (фортепиано)
Андрей Крупенько (бас гитара)
Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия)
Виталий Кондаков (ударные, перкуссия)
Мария Шульгина (ведущая)
Программа
1. Леонард Бернстайн – “Cha-cha” – “Tonight” из мюзикла «Вестсайдская История»
2. Фредерик Лоу – Сцена и Ария Элизы из мюзикла «Моя Прекрасная Леди»
3. Джером Керн - All the things You Are из мюзикла «Очень Тепло Для Мая»
4. Винсент Юманс – Tea For Two из мюзикла «Нет, Нет, Нанетта»
5. Коул Портер – So In Love из мюзикла «Целуй Меня, Кэт»
6. Пал Абрахам – Brighton Jazz из оперетты «Бал в «Савойе»»
7. Антонин Дворжак – Мелодия
8. Генри Пёрселл – Ария Дидоны, из оперы «Дидона и Эней»
9. Денеш Будей – Букет Цветов из Ниццы
10. Ричард Роджерс – My Favorite Things из мюзикла «Звуки Музыки»
11. Джонни Мэндэл – The Shadow Of Your Smile
12. Джордж Гершвин – The Man I Love
13. Джералд Маркс – All Of Me
14. Мишель Легран – I Will Wait For You из к/мюзикла «Шербурские Зонтики»
15. Барт Ховард – Fly Me To The Moon
16. Исаак Дунаевский – Звать Любовь не Надо из к/ф «Моя Любовь»
17. Максим Дунаевский – Ветер Перемен из мюзикла «Мэрри Поппинс, До Свидания»
18. Анатолий Лепин – Песенка о Хорошем Настроении из к/ф «Карнавальная Ночь»
Подробная информация: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии