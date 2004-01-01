22 ноября скончался замечательный русский баритон Дмитрий Хворостовский. Его голос и драматический талант завоевали любовь и популярность у публики всего мира. Но более всего Дмитрия любили и любят на Родине, в России. Горько осознавать, что мы никогда более не увидим его живые выступления на сцене.

По иннициативе прокатной компании Cinema Emotion, руководством ООО Кинопредприятие Мурманск было принято решение отдать дань памяти великому артисту, предложив мурманчанам посмотреть его замечательный концерт с Рене Флеминг «Музыкальная одиссея в Петербурге».

Вход свободный, по пригласительным билетам, которые можно получить на кассе кинотеатра с 27 ноября. Количество пригласительных билетов ограничено вместимостью зала.