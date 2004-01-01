Музыка, театр, зрелище

Художники постоянно обращались и обращаются к теме праздников, и благодаря им сохранились на холстах и бумаге изображения зрелищных искусств и массовых театральных представлений. Ф.Бартолоцци и О.Бердслей, А.Гончаров и Ж.Гранвилль, Ж.Калло и Ж.Ле Потр, В.Тимм и Я.Санредам, В.Фаворский и многие, многие другие мастера оставили нам свои произведения.

На представленной выставке можно увидеть руины когда-то неистовствующих трибун амфитеатров; полюбоваться героями древних мифов, образами шутов и мимов средневековых постановок, арлекинами комедий дель арте — персонажами итальянского площадного театра; поприсутствовать на репетиции спектаклей французского водевиля XIX века; заглянуть в гримерные и многое другое.