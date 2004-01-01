Музыка света

Программа концерта:

I отделение

И.С.Бах – Прелюдия и фуга соль мажор; Три обработки хорала «Nun komm der Heiden Heiland»

И.С.Бах-Ш.Гуно – Ave Maria

Люцци – Ave Maria

Ж.-Б.Фор – Ave Maria

Ш.Гуно – Раскаяние

Ш.-М.Видор – Симфония №6, соль минор ор.42,№2: I Allegro, II Adagio,V Финал



II отделение

Х.Кушнарёв – Пассакалия и фуга фа-диез минор

А.Шмитов – Рождественские духовные песни на слова Григория Певцова:

Передо мною отворились двери

Окрест Земли

Как звонки колокольные трели

В темном куполе

Благовещение

В чистом поле

Святому Духу



Алексей Шмитов окончил Музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (1977), Московскую консерваторию по классу фортепиано профессора Т. П. Николаевой и органа профессора Л. И. Ройзмана (1982). Затем совершенствовался в аспирантуре (класс Л. И. Ройзмана).

Алексей Шмитов являет собой прекрасный пример музыканта-универсала: не замыкаясь в рамках одного инструмента, он выступает и как пианист, и как органист. В ансамбле с Т. Николаевой и Литовским камерным оркестром под управлением С. Сондецкиса А. Шмитов выступал в цикле «Все фортепианные концерты И. С. Баха» в различных городах нашей страны и за рубежом. Побывал с сольными концертами практически во всех городах страны, где были установлены органы. Постоянный участник различных международных фестивалей в Шотландии, Португалии, Германии. Артист зарекомендовал себя не только великолепным солистом, но и искусным ансамблистом, выступая в содружестве с известными музыкантами: А. Корнеевым (флейта), певцами Т. Ланской, А. Мартыновым, А. Намитком, О. Кондиной, с выдающимся скрипачом В. Пикайзеном.



Надежда Данчева, солистка. В 2001 году окончила Калининградский музыкальный колледж им.Рахманинова. В 2010 году – Российскую Академию музыки им.Гнесиных. Лауреат Международных музыкальных конкурсов. С 2009 года – в труппе Калининградского Музыкального театра. В 2013 году принимала участие в Международном музыкальном проекте в г.Щецин (Республика Польша) – опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин».