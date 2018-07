Музыка Рождества. Спиричуэлс.

Ограничения: 12+

Впервые Даниэль Зарецкий и Галина Сидоренко выступили вместе в Мурманской филармонии 27 января 2017 г. с программой «Ave Maria и шедевры барокко». Приглашаем на новую встречу с замечательным дуэтом.

Программа концерта



I отделение



И.С.Бах. Концерт для органа соль-мажор в 3-х частях BWV 592

Г.Ф.Гендель. Речитатив и ария Ombra mai fu из оперы Ксеркс

А.Вивальди. Ария Sposa son disprezzata из оперы Баязет

И.С.Бах. Bereite dich, Zion! из Рождественской мессы

В.А.Моцарт. Laudamus te из Мессы c-moll

И.С.Бах. Две хоральные фантазии из Органной Мессы

Дж.Россини. Fac ut portem из Stabat Mater

Ш.Гуно. Вечерняя молитва

П.Масканьи. Ave Maria

Л.Люцци. Ave Maria



II отделение



Ш.М.Видор. Аджио и Токката из Органной симфонии N 5 фа-мажор

Монсальватж Колыбельная негритенку

Спиричуэлс Deep river

Where you there when they crucified my Lord

Peter on de sea, sea,sea,sea

Sometimes I feel like a motherless child

Let my people gone

Every time I feel de spirit