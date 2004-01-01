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Музыка Рождества. Спиричуэлс.

Новая встреча с замечательным дуэтом – Даниэль Зарецкий и  Галина Сидоренко

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Впервые Даниэль Зарецкий и  Галина Сидоренко выступили вместе в Мурманской филармонии 27 января 2017 г. с программой «Ave Maria и шедевры барокко». Приглашаем на новую встречу с замечательным дуэтом.

Программа концерта

I отделение

И.С.Бах. Концерт для органа соль-мажор в 3-х частях BWV 592
Г.Ф.Гендель. Речитатив и ария Ombra mai fu из оперы Ксеркс
А.Вивальди. Ария Sposa son disprezzata из оперы Баязет
И.С.Бах. Bereite dich, Zion! из Рождественской мессы
В.А.Моцарт. Laudamus te из Мессы c-moll
И.С.Бах. Две хоральные фантазии из Органной Мессы
Дж.Россини. Fac ut portem из Stabat Mater
Ш.Гуно. Вечерняя молитва
П.Масканьи. Ave Maria
Л.Люцци. Ave Maria

II отделение

Ш.М.Видор. Аджио и Токката из Органной симфонии N 5 фа-мажор
Монсальватж Колыбельная негритенку
Спиричуэлс Deep river
Where you there when they crucified my Lord
Peter on de sea, sea,sea,sea
Sometimes I feel like a motherless child
Let my people gone
Every time I feel de spirit

Филармония
23 декабря
17:00
Цены

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