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Музыка души и сердца

Патриарший хор Московского Свято-Данилова монастыря

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Ограничения: 6+
События: Концерты.

Патриарший хор Московского Свято-Данилова монастыря - один из самых известных певческих коллективов в России. Этот уникальный коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Художественный руководитель коллектива – Георгий Сафонов.

Миссия сценических выступлений хора – знакомство публики с образцами русской церковной и народной культуры XV-XX веков.

В новой программе «Музыка души и сердца» прозвучат древние монастырские напевы, духовная музыка разных христианских традиций (Болгарской, Сербской, Грузинской и др. Церквей), духовные стихи. Во втором отделении концерта вы услышите музыкально-литературную композицию, составленную из казачьих песен, которая называется «Любо, братцы, любо».

Филармония
12 марта 2017
17:00
Цены

600-800 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии 

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