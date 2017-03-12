Ограничения: 6+

Патриарший хор Московского Свято-Данилова монастыря - один из самых известных певческих коллективов в России. Этот уникальный коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Художественный руководитель коллектива – Георгий Сафонов.

Миссия сценических выступлений хора – знакомство публики с образцами русской церковной и народной культуры XV-XX веков.

В новой программе «Музыка души и сердца» прозвучат древние монастырские напевы, духовная музыка разных христианских традиций (Болгарской, Сербской, Грузинской и др. Церквей), духовные стихи. Во втором отделении концерта вы услышите музыкально-литературную композицию, составленную из казачьих песен, которая называется «Любо, братцы, любо».