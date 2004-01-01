Мужская логика
Спектакль московского театра «Старый Арбат»
Спектакль московского театра «Старый Арбат»
Комедия о мужской дружбе по пьесе Ясмины Реза (Франция). Изящная и очень смешная история о мужской дружбе.
Пьеса «стала мировым театральным событием: премия Мольера, премия Лоуренса Оливье (Англия), международная премия «За лучшую комедию года» и другие. По мнению критиков, это «одно из самых успешных драматических произведений».
«Мужская логика» – это очень смешная история, про трех друзей, которые смотрят на жизнь совершенно по-разному и непонятно, что их может связывать. С годами они разошлись во вкусах и стали часто раздражать друг друга. Каждому предстоит решить, что важнее – близкий человек или собственное эго. Спектакль о мужской дружбе и о том, как ее не разрушить.
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