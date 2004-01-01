Ограничения: 16+

Комедия о мужской дружбе по пьесе Ясмины Реза (Франция). Изящная и очень смешная история о мужской дружбе.

Пьеса «стала мировым театральным событием: премия Мольера, премия Лоуренса Оливье (Англия), международная премия «За лучшую комедию года» и другие. По мнению критиков, это «одно из самых успешных драматических произведений».

«Мужская логика» – это очень смешная история, про трех друзей, которые смотрят на жизнь совершенно по-разному и непонятно, что их может связывать. С годами они разошлись во вкусах и стали часто раздражать друг друга. Каждому предстоит решить, что важнее – близкий человек или собственное эго. Спектакль о мужской дружбе и о том, как ее не разрушить.