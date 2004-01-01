Мужики не танцуют стриптиз

Комедийный спектакль про современную жизнь и про то, что порой приходится делать для того чтоб выжить

Ограничения: 16+

Они: офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен. Каждый из них достоин лучшего, но жизнь сложилась так, как сложилась.

У каждого своя судьба, своя трагедия. У них нет работы, нет денег. Единственная их надежда – элитное мужское стриптиз-шоу, в которое еще нужно попасть. Никто из них раньше ничем подобным не занимался, им страшно и смешно одновременно, но это их последний шанс – получить возможность зарабатывать хорошие деньги, а заодно доказать окружающим и самим себе, что ничего невозможного нет, главное – сильно захотеть!

Пока четверо закомплексованных мужиков, научатся более или менее правильно двигаться и при этом скидывать одежду, зал задохнется от смеха.

Сидя в зрительном зале, мы смеемся и искренне переживаем за наших героев, и с каждой минутой становимся все ближе и ближе к развязке событий. Финал этой необычной истории – феерическое шоу, несущее заряд эмоций, накал страстей и безумную любовь к ней, к женщине, а женщине очень полезно вдоволь, до слез, до колик посмеяться. Даже, наверное, полезнее, чем посмотреть на голого мужика.