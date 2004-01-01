Мужей много не бывает

Муж, жена и лучший друг. Любовная коллизия могла выйти изысканной, как во французском романе. Но все планы молодых рушит внезапный приезд непутевой тети и её незамужней дочки. У родственников всегда свой взгляд на чужой брак. Тетя-тиран и дочка - синий чулок наведут порядок в этом «логове разврата». На орехи достанется всем! Но внезапно обнаруженная беременность все ставит на свои места и, кстати, кто отец ребёнка?!