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Мужей много не бывает

Комедия по пьесе Л.Моцарь «Два мужа по цене одного» в исполнении артистов ТКА «Антракт»

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События: Спектакли.

Муж, жена и лучший друг. Любовная коллизия могла выйти изысканной, как во французском романе. Но все планы молодых рушит внезапный приезд непутевой тети и её незамужней дочки. У родственников всегда свой взгляд на чужой брак. Тетя-тиран и дочка - синий чулок наведут порядок в этом «логове разврата». На орехи достанется всем! Но внезапно обнаруженная беременность все ставит на свои места и, кстати, кто отец ребёнка?! 

ДК Энергетик
24 октября
19:00
Цены

900-1600 р.

Заказ и бронирование билетов по телефон: +7 911 806-45-50

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