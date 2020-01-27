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Мужчины по вызову

Комедия о необычном любовном треугольнике

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Две подруги детства по традиции отмечают праздники в очень тесном кругу — вдвоем. И когда одна из них решила поменять этот порядок, пригласив на день рождения двух «мужчин по вызову», ситуация быстро вышла из-под контроля: сформировался любовный треугольник, одна из сторон которого получилась ну очень нестандартной. Никогда на знаешь куда заведет тебя случай.

Герои, попадая в невероятные смешные ситуации, дарят зрителям яркие эмоции, зажигательный стриптиз, смех до слез и невероятное удовольствие!

Атлантика
27 января 2020
19:00
Цены

1000-2000 р.

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