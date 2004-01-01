Мужчины по графику
Веселая, пронизанная ярким юмором, тонкой иронией и глубоким драматизмом мужская комедия
Веселая, пронизанная ярким юмором, тонкой иронией и глубоким драматизмом мужская комедия
Что такое счастье? Где найти любовь? Каждый ищет ответ на эти вопросы, но не всегда находит!
А героиня спектакля «Мужчины по графику» Анна счастлива по настоящему, ведь она влюблена!
Да! В понедельник, ровно в одиннадцать утра, к ней приходит настоящая любовь! А во вторник, другая настоящая любовь! А в среду третья! Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Но что произойдет, если этот чудесный и комфортный график будет нарушен? Будет ли счастлива и удастся сохранить ей свою любовь!?
Веселая, пронизанная ярким юмором, тонкой иронией и глубоким драматизмом комедия «Мужчины по графику» не оставит равнодушным даже самого притязательного зрителя! А главное, даст ответ на вечный вопрос чего же хотят женщины и что им необходимо для счастья!
В ролях: Карина Зверева, Виктор Логинов, Егор Сальников, Илья Соколовский
Режиссёр: Игорь Письменный
Справки по телефону: 707-708
Смешная французская комедия, наполненная неожиданными поворотами и чередой непредсказуемых событий
Спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена