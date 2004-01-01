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Мужчины по графику

Веселая, пронизанная ярким юмором, тонкой иронией и глубоким драматизмом мужская комедия

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События: Спектакли.

Что такое счастье? Где найти любовь? Каждый ищет ответ на эти вопросы, но не всегда находит! 
А героиня спектакля «Мужчины по графику» Анна счастлива по настоящему, ведь она влюблена! 
Да! В понедельник, ровно в одиннадцать утра, к ней приходит настоящая любовь! А во вторник, другая настоящая любовь! А в среду третья! Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Но что произойдет, если этот чудесный и комфортный график будет нарушен? Будет ли счастлива и удастся сохранить ей свою любовь!? 

Веселая, пронизанная ярким юмором, тонкой иронией и глубоким драматизмом комедия «Мужчины по графику» не оставит равнодушным даже самого притязательного зрителя! А главное, даст ответ на вечный вопрос чего же хотят женщины и что им необходимо для счастья!

В ролях: Карина Зверева, Виктор Логинов, Егор Сальников, Илья Соколовский

Режиссёр: Игорь Письменный

ДК им. С.М. Кирова
13 декабря
19:00
Цены

Справки по телефону: 707-708

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