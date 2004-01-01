Что такое счастье? Где найти любовь? Каждый ищет ответ на эти вопросы, но не всегда находит!

А героиня спектакля «Мужчины по графику» Анна счастлива по настоящему, ведь она влюблена!

Да! В понедельник, ровно в одиннадцать утра, к ней приходит настоящая любовь! А во вторник, другая настоящая любовь! А в среду третья! Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Но что произойдет, если этот чудесный и комфортный график будет нарушен? Будет ли счастлива и удастся сохранить ей свою любовь!?

Веселая, пронизанная ярким юмором, тонкой иронией и глубоким драматизмом комедия «Мужчины по графику» не оставит равнодушным даже самого притязательного зрителя! А главное, даст ответ на вечный вопрос чего же хотят женщины и что им необходимо для счастья!

В ролях: Карина Зверева, Виктор Логинов, Егор Сальников, Илья Соколовский



Режиссёр: Игорь Письменный