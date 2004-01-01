146872

Муж в рассрочку

Эксцентрическая комедия по пьесе М.Н.Задорнова «Последняя попытка»

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 12+
События: Спектакли.

В семейный дом является юная особа и заявляет хозяйке, что хотела бы купить её мужа. Как поступит в этой ситуации обманутая супруга? Нет, умная зрелая женщина не станет устраивать скандал. Она найдёт другой, более тонкий и эффективный выход из положения. Ведь о человеке, с которым прожито вместе двадцать лет, она знает всё, что только можно знать.

Режиссер: Александр Балуев

Композитор: Глеб Матвейчук

В ролях:

Александр Балуев
Лидия Вележева
Светлана Бельская

Атлантика
14 февраля
19:00
Цены

1550-3350 р.

Купить электронный билет

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?