Муж в рассрочку

Ограничения: 12+

В семейный дом является юная особа и заявляет хозяйке, что хотела бы купить её мужа. Как поступит в этой ситуации обманутая супруга? Нет, умная зрелая женщина не станет устраивать скандал. Она найдёт другой, более тонкий и эффективный выход из положения. Ведь о человеке, с которым прожито вместе двадцать лет, она знает всё, что только можно знать.

Режиссер: Александр Балуев

Композитор: Глеб Матвейчук

В ролях:

Александр Балуев

Лидия Вележева

Светлана Бельская