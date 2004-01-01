Муж в рассрочку
Эксцентрическая комедия по пьесе М.Н.Задорнова «Последняя попытка»
Эксцентрическая комедия по пьесе М.Н.Задорнова «Последняя попытка»
В семейный дом является юная особа и заявляет хозяйке, что хотела бы купить её мужа. Как поступит в этой ситуации обманутая супруга? Нет, умная зрелая женщина не станет устраивать скандал. Она найдёт другой, более тонкий и эффективный выход из положения. Ведь о человеке, с которым прожито вместе двадцать лет, она знает всё, что только можно знать.
Режиссер: Александр Балуев
Композитор: Глеб Матвейчук
В ролях:
Александр Балуев
Лидия Вележева
Светлана Бельская
1550-3350 р.
Пьеса-высказывание и жесткое напоминание: за попытку жить и быть как боги люди будут сурово наказаны...