Муж моей жены

Ограничения: 16+

Завязка сюжета забавна и одновременно драматична. Жизнь проводницы поезда дальнего следования Драгицы полностью подчинена графику работы. Ей приходится долгие годы курсировать между двумя городами, и она обзаводится двумя мужьями — по одному в каждом городе. Оба супруга заботливые и трудолюбивые, с одним из них она растит дочь. Жизнь Драгицы протекает хоть и необычно, но упорядоченно и вполне счастливо. Но, в конце концов, один из ее мужей узнает о существовании соперника и отправляется к нему выяснять отношения. Процесс происходит бурно и комично, но, в конце концов, мужчины проявляют солидарность и находят общий язык. Остается открытым только один вопрос – как им теперь вести себя с общей супругой? Что лучше – жить с женой-двоемужницей или совсем без жены? И что теперь делать незадачливой проводнице? Ситуация непростая, но Драгица находит выход…

В ролях: Ольга Прокофьева, Игорь Скляр, Семен Стругачев.