Сторителлинг – это искусство подачи информации в форме ярких, обычно небольших историй, которые доставляют аудитории сильные эмоции.

Музей – это собрание историй: именно истории дают контекст всем большим событиям, о которых мы рассказываем в наших залах.

На электронной выставке «Музей космонавтики в деталях. Сторителлинг от лица экспонатов» мы показываем предметы, которые по разным причинам ускользают от взгляда посетителя. Часто это небольшие вещи в витринах, на которые люди, увлечённые крупными образцами космической техники, не обращают внимания, либо это экспонаты из наших фондов, о которых мы рассказываем на сайте, в социальных сетях.

Собрание экспонатов «Музея космонавтики в деталях» поможет вам «навести резкость», бережно возьмёт под руку, чтобы показать маленькие сокровища нашей экспозиции, направить вас в вашем путешествии. На выставке будут представлены предметы, которые без рассказа не имеют для посетителя особого смысла, и рассказы, которых бы никогда не было без конкретных предметов.