Музей для всех! День инклюзии

2 декабря 2017 года состоится масштабная Всероссийская акция, целью которой является привлечение внимания общественности к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни. В этот день люди с инвалидностью, их семьи и все заинтересованные участники смогут принять участие в инклюзивных мероприятиях музеев по всей стране.

Мурманский областной художественный музей приглашает посетителей с ограниченными возможностями здоровья, их семьи и всех заинтересованных людей принять участие в мероприятиях музея:

Главное здание, ул. Коминтерна, д.13:

12:00 – Экскурсия по постоянной экспозиции «Открытое хранение ДПИ России»

12:30 – Мастер-класс «Кукла Утешница». Текстильная кукла

Культурно-выставочный центр, ул. С. Перовской, д.3:

13:00 – Экскурсия по тактильной выставке «Скульптура» из собрания Мурманского областного художественного музея

14:00 – Мастер-класс «Почтовые марки». Лоскутное панно, техника «Аппликация»