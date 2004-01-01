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Музеи мира

Познавательное видеопутешествие по музеям мира

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События: Видеотрансляции.

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев.

Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» приглашает отправиться в познавательное видеопутешествие и познакомиться с некоторыми музеями мира.

15 мая – «Художественные музеи мира». Режиссер Кейко Шуто. Япония. 2007 год. Пергамский музей. Древние памятники в современных стенах. Национальный Музей Нью-Дели. Величие Будды глазами исследователя. Продолжительность 52 минуты.

16 мая – «Художественные музеи мира». Режиссер Кейко Шуто. Япония. 2007 год. Лувр. Три тысячи лет египетской цивилизации. Мозаика древностей. Лувр. Слава и одиночество в портретах. Продолжительность 52 минуты.

17 мая – «Художественные музеи мира». Режиссер Кейко Шуто. Япония. 2007 год. Лувр. Всё началось с загадочной улыбки. Версаль. Время королей. Продолжительность 52 минуты

19 мая – «Художественные музеи мира». Режиссер Кейко Шуто. Япония. 2007 год. Берлинская картинная галерея. Зачарованный живописью хранитель музеев. Государственные художественные собрания Дрездена. Сокровища Саксонии. Галерея Уффици. Летопись итальянского Ренессанса. Продолжительность 1 час 10 минут.

24 мая – Цикл документальных фильмов «Пятое измерение». Авторская программа президента ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирины Александровны Антоновой. 2 серии фильма посвящены выставке картин из коллекции Дрезденской галереи в Москве и тому, как их искали и реставрировали. Продолжительность 52 минуты.

25 мая – Галерея живописи Института Курто. Импрессионизм в Лондоне. Музей Орсе. Ренуар и показ мод XIX века. Музей Орсе. Дега — певец ночного Парижа. Продолжительность 1 час 10 минут

26 мая – Музей школы Нанси. Колыбель ар-нуво. Галерея Бельведер. Любовь Климта. Продолжительность 52 минуты.

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Вход свободный!

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