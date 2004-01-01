Секрет успеха певицы прост: сэмплы старых записей в стилях джаз в связке с её невероятным бархатным голосом.

Вас ждут Sting, Salvatore Adamo, Chris Isaak, популярные хиты «Shape of my heart», «tombe la neige», «wicked game», а также каверы песен из репертуара Karen Souza!

Живой вокал в стиле music&lounge. Что может быть лучше ужина под хорошее музыкальное сопровождение?