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Music&lounge

Музыкальный лаундж вечер с живым вокалом

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События: Вечеринки.

Секрет успеха певицы прост: сэмплы старых записей в стилях джаз в связке с её невероятным бархатным голосом.

Вас ждут Sting, Salvatore Adamo, Chris Isaak, популярные хиты «Shape of my heart», «tombe la neige», «wicked game», а также каверы песен из репертуара Karen Souza!

Живой вокал в стиле music&lounge. Что может быть лучше ужина под хорошее музыкальное сопровождение?

Центральное
27 июля
19:00
Цены

Вход свободный

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