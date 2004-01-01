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Murman Vision

III конкурсный этап городского вокального конкурса

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События: Конкурсы, Концерты.

«MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.

III этап посвящен международному конкурсу песни «Евровидение». Участники исполнят композиции, которые были представлены на конкурсе в 2013-2016 гг.

Это последний конкурсный этап, в котором у вокалистов есть последний шанс набрать максимальное количество баллов, которые помогут пройти 10-ке лучших в финал конкурса!

Приглашаем средства массовой информации города Мурманска и Мурманской области посетить данное мероприятие и рассказать о конкурсе жителям города и региона.

Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке «Молодежный центр гражданских инициатив» МАУ МП «Объединение молодежных центров».

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