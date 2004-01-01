Мурманскому родословному обществу – 20 лет
Выставка документов и экспонатов
Выставка документов и экспонатов
На выставке представлены архивные и семейные документы, старинные фотографии и открытки, книги и личные вещи, а также различные игрушки, чудом сохранившиеся в семейных архивах мурманских генеалогов. Временной интервал экспонатов охватывает историю России с 1614 по 1990 гг.
Мурманчанам представлены несколько, наиболее удачных в художественном оформлении, родословных древ. Все генеалогические схемы выполнены и оформлены Н. А. Бронниковой.
На сегодняшний день в родословном обществе состоит 15 человек. Каждый член общества занимается поисками материалов своих родословных. Совместная работа стимулирует интерес к изучению родовых связей, помогает сообща преодолевать сложности поиска в архивах, обогащает опытом и навыками.
Своим увлечением участники общества стараются подтолкнуть людей к тому, что нужно знать историю своей семьи, а значит сохранить для потомков яркие и интересные судьбы наших предков.
Дополнительная информация: 45-28-26
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