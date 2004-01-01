Его Величество Рояль!

Традиционный ежегодный концерт выпускников разных лет специальности «Инструментальное исполнительство по виду Фортепиано». В концерте примут участие студенты Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерватории им. А.Н. Римского-Корсакова, Петрозаводской Государственной консерватории им. А.К. Глазунова.

В концертной программе прозвучат шедевры мирового фортепианного репертуара, такие как Баллады Фридерика Шопена, «Симфонические этюды» Роберта Шумана и его же фортепианный концерт в переложении для двух фортепиано, Вариации П.И. Чайковского, произведения французских композиторов Мориса Равеля и Клода Дебюсси.