Мурманское книжное издательство 1957–2017

В этом году Мурманское государственное областное книжное издательство (МКИ) отмечает свое 60-летие. За время своего существования МКИ выпустило более 2000 названий, тиражом более 40 000 000 экземпляров. В первый год работы было выпущено всего 5 книг. В 60−70-е гг. ХХ века издательство стало главным книгоиздательским центром Мурманской области, выпускавшим краеведческую литературу широкого диапазона. При МКИ работало литературное объединение, которое дало путевку в жизнь многим молодым литераторам. На базе литературного объединения была создана Мурманская писательская организация. Книги МКИ были отмечены наградами различных всероссийских конкурсов.

Сегодня МКИ продолжает выполнять миссию регионального издательства, делающего ставку на выпуск книг лучших краеведов нашего времени, лучших авторов, талантливейших писателей. На выставке представлены книги издательства, выходившие на протяжении всего периода его существования, многие из которых знакомы и любимы не одним поколением мурманчан.