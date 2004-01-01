141967

Мурманский Краесовдеп. «Государство» между Антантой и Советским центром

Лекция из цикла «Гражданская война и Север»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Лекции.

Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл лекций «Гражданская война и Север», организуемых отделением Российского исторического общества в Мурманске.

Очередную лекцию прочитает кандидат исторических наук Дмитрий Иванович Тучков. Тема лекции – «Мурманский Краесовдеп. «Государство» между Антантой и Советским центром (январь-июль 1918 года)».
Дмитрий Иванович Тучков – известный исследователь событий, происходивших на Мурмане в переломный исторический период революции и Гражданской войны. В своей лекции ученый раскроет одну из малоизученных страниц истории Кольского Севера, связанную с деятельностью Краевого Совета.

На лекцию приглашаются краеведы, историки, студенты, читатели библиотеки.

Цены

Вход свободный

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?