Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл лекций «Гражданская война и Север», организуемых отделением Российского исторического общества в Мурманске.

Очередную лекцию прочитает кандидат исторических наук Дмитрий Иванович Тучков. Тема лекции – «Мурманский Краесовдеп. «Государство» между Антантой и Советским центром (январь-июль 1918 года)».

Дмитрий Иванович Тучков – известный исследователь событий, происходивших на Мурмане в переломный исторический период революции и Гражданской войны. В своей лекции ученый раскроет одну из малоизученных страниц истории Кольского Севера, связанную с деятельностью Краевого Совета.

На лекцию приглашаются краеведы, историки, студенты, читатели библиотеки.