Мурманский филармонический оркестр

Хо Чунг Йе – дирижер, представляющий Тайвань и США. Получил дирижерское образование на родине в Тайване, в США и России. Его наставниками были легендарный Илья Мусин, известные дирижеры Александр Полищук, Даниэль Баренбойм, Неэме Ярви, Джон Нельсон, Ларри Рашлеф и Гарольд Фарберман.

Дирижёрскую карьеру он успешно начал в 1999 году с сотрудничества с Чикагским симфоническим оркестром Даниэля Баренбойма . В оркестре Хо Чунг Йе работал в тесном сотрудничестве с Баренбоймом, Булезом, Дютуа, Шайи, Темиркановым, Ярви и Цукерманом.

Являясь одним из самых ярких дирижеров нынешнего времени, маэстро путешествует по всему миру, выступая с известными оркестрами и выдающимися артистами. Маэстро показал себя не только как крупный музыкант, исследователь музыки и яркий интерпретатор, но и музыкальный деятель.

В 2002 году он был назначен музыкальным руководителем Молодежного оркестра WestSuburban Чикаго. Результатом его работы стала победа – коллектив был назван "Молодежным оркестром года», получив награду от Совета оркестров штата Иллинойс. Это случилось впервые за 50 лет существования оркестра. На счету дирижера создание нескольких симфонических и камерных оркестров.

Хо Чунг Йе - член Совета оркестров штата Иллинойс и Консультативного совета Музыка китайского общества изящных искусств в Чикаго. Маэстро известен и как активный пропагандист искусства, который выступает с многочисленными газетными статьями, участвует в радио-шоу и телевизионных программах по всему миру.



Михаил Дзюдзе – заслуженный артист России, выдающийся исполнитель на балалайке-контрабасе, один из основателей знаменитого петербургского ансамбля «Терем-квартет».

По виртуозности владения инструментом и силе воздействия на аудиторию Михаил Дзюдзе – непревзойденный исполнитель на балалайке-контрабасе. Он – подлинный новатор, внёсший в исполнительство на своём инструменте множество новых приёмов. Михаил Дзюдзе совершил прорыв в игре на своем инструменте, он первым перевел балалайку-контрабас из ансамблевого инструмента в ранг солирующего. Михаил Дзюдзе владеет уникальной исполнительской манерой, которую стремятся перенять музыканты всего мира.

Мастер балалайки-контрабаса выступал на мероприятиях международного значения.

Программа концерта:

Е. Петров. «La Serenata» – музыкальный турнир для двух контрабасов при участии камерного оркестра

И. Альбенис. «Астурия» (аранжировка - Е. Петров)

Е. Петров. «Фильм-концерт» для фортепиано и контрабаса с оркестром

Э. Вила-Лобос. Ария из «Бразильской бахианы №5» (аранжировка – Е. Петров)

А. Рашевская – Е.Петров. «Утёс», симфоническая фантазия для баса (контрабаса) с оркестром