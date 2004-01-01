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Мурманский филармонический оркестр

Концерт с участием дирижера Антуана Ребстейна и альтиста Алексея Людевига

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События: Концерты.

Антуан Ребстейн родился в Лозанне (Швейцария) в 1978 году. Там же окончил консерваторию по классу фортепиано. Как пианист совершенствовался в Берлине (проф. Галина Иванцова), как дирижёр-хоровик – в Зальцбурге. Антуан Ребстейн является лауреатом многочисленных международных фортепианных конкурсов. Выступал в известных концертных залах. В 2003 состоялся дебют на «Фестивале в Люцерне». В 2009 получил диплом дирижёра в высшей школе музыки ХансаЭйслера в Берлине. Является одним из основателей и художественным руководителем камерного оркестра «EnsembleCullyClassique», который гастролировал в Германии и Швейцарии. С октября 2009 года Антуан Ребстейн является художественным руководителем Молодёжного оркестра университета Freien в Берлине. В России дирижировал оркестром филармонии Томска и Санкт-Петербургским академическим симфоническим оркестром, государственным оркестром Архангельска, камерным оркестром филармонии Курска и другими. Выступал с Мурманским филармоническим оркестром в 2012 и 2016гг.

Алексей Людевиг родился в Ленинграде. Игре на альте учился у своего отца – альтиста Людевига-старшего, у Юрия Башмета и Дмитрия Шебалина. Также обучался дирижерскому мастерству у Мариса Янсонса. Алексей Людевиг концертировал во многих странах мира. Играл с такими именитыми музыкантами, как Арнольд Кац, Саулюс Сондецкис, Микаэла Мартин, Арто Норас, Марти Роуси, Александр Рудин, Марк Дробинский и Сергей Стадлер. Принимал участие во многих музыкальных фестивалях в России, Германии, Франции и Швейцарии. Вместе с Константином Орбеляном Алексей Людевиг является художественным со-руководителем Санкт-Петербургского фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», а также занимает должность художественного руководителя фестиваля «Новый серебряный век». В репертуаре альтиста – сочинения, созданные на протяжении последних трех веков. Алексею Людевигу принадлежит честь громких премьерных исполнений произведений многих российских композиторов – Успенского, Слонимского, Сапожникова и других, а также произведений современных американских и французских авторов, многие из которых были написаны специально для него.  Алексей Людевиг также является основателем камерного ансамбля «Камерные Солисты Санкт-Петербурга». В настоящее время преподает в Санкт-Петербургской консерватории и Музыкальном колледже Санкт-Петербурга. Играет на альте, созданном Антонио Мариани в 1661 году.

Программа концерта

С солистом:

Пьетро Нардини – Концерт

И.К.Бах-Казадезюс – Концерт

Равель – Павана

Шнитке – Сюита в старинном стиле

Оркестр:

Карл Нильсен – Маленькая сюита

Григ – Две элегические мелодии op. 34

Барбер – Адажио

Филармония
23 апреля
17:00
Цены

300-500 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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