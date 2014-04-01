Мурманский филармонический оркестр

Ограничения: 12+

Известный дирижер и музыкальный критик, ведущий музыкальных программ итальянец Марко Букколо (Marco Buccolo) получил музыкальное образование как пианист, но уже с 18 лет начал изучать дирижирование в Государственной Консерватории «Джузеппе Верди» в Турине, которую он окончил по специальностям хоровое и оркестровое дирижирование. Закончив аспирантуру, Марко Букколо получил высшую ученую степень (диплом с отличием) по специальности оркестровое дирижирование и ученую степень в области истории музыки, искусства и литературы (диплом с отличием) в Туринском Государственном университете. М.Букколо совершенстовал свое мастерство у дирижеров Dejan Pavlov (Болгария), Kenneth Kiesler (США), Marco Zuccarini (Италия), Александра Поляничко (Россия). Молодой маэстро работал с симфоническим оркестром и Ансамблем современной музыки Консерватории в Турине, симфоническим оркестром «Джованни Pressenda», Transition Classic Orchestra, симфоническим оркестром Абруццо (Италия). Среди зарубежных коллективов, с которыми выступал итальянский маэстро, Государственный филармонический оркестр города Видин (Болгария), Санкт-Петербургский Государственный академический симфонический оркестр (Россия), Берлинский оркестр Sinfonietta (Германия), оркестр Волжской филармонии ( Самара, Россия), оркестр Sinfonica Абруццо (Италия). В 2010 занял пост приглашенного дирижера симфонического оркестра «Бартоломео Бруни» (Италия). В 2005 году он записал компакт-диск, включающий три концерта для органа с оркестром Jean Langlais, руководителя MAP Orchestra.

Марко Букколо имеет большой опыт преподавания и работы с молодыми музыкантами хоров и оркестров. Кроме того, маэстро продолжает музыковедческие труды, работая в музыкальной редакции Энциклопедии Garzanti и на радио Ватикана, где ведет персональную музыкальную программу.



Марк Дробинский – ученик Мстислава Ростроповича в Московской консерватории. Обладатель I премии Международного конкурса камерных ансамблей в Мюнхене. За неистовую манеру исполнения, эмоциональность и темперамент критика называет Марка Дробинского «Демоном виолончели». Его ставят в один ряд с Пабло Казальсом и Мстиславом Ростроповичем. Ему с одинаковым успехом удается интерпретировать как классическую, так и современную музыку. Он с увлечением и удовольствием открывает для слушателей музыку современников: Шнитке, Губайдуллиной, Кауфмана, Дофмана.

Марк Дробинский родился в Баку, долгое время жил и работал в Москве. В 1974 году эмигрировал во Францию. В настоящее время живет в Париже. Много гастролирует, принимает участие в крупнейших международных фестивалях (Festival de Paris, Festival de Besancon (Франция), Beethoven-Fest (Бонн, Германия), Biennale (Венеция, Италия), Festival de Wallonie, Festival van Flaanderen (Бельгия), Israel Festival). Выступает в лучших залах Франции («Плейель», «Корто»), Германии, Италии, США, России, многих других стран, дает мастер-классы. За последние 10 лет Марк Дробинский выпустил 15 СD. 2 последних – на EMI c Мартой Аргерих и Дорой Шварцберг. В 2003 один из СD Марка Дробинского был удостоен самой высшей награды на международной ярмарке CD «MIDEM» в Каннах. Его концерты регулярно записываются французским радио и телевидением. Блестящая игра Марка Дробинского снискала восхищенные отзывы не только российской, но и мировой прессы: «Магия звука, ослепляющая техника, блестящая интерпретация – если все это может сочетаться в одном человеке, и если он отмахивается от термина „гений", то речь идет о виолончелисте Марке Дробинском». Марк Дробинский играет на итальянской виолончели мастера Карло Антонио Тесторе (1748).

Программа концерта:

Чайковский – Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром ля мажор (1876-77) OP. 33

Шуберт – Соната для фортепиано и арпеджионе (a-moll), D. 821

Allegro moderato

Adagio

Alegretto

Паганини – Вариации на одной струне (на тему из оперы "Моисей" Россини)



Респиги – Античные танцы и арии для лютни (Сюита №3)