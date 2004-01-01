Мурманский филармонический оркестр

Ограничения: 12+

В программе – Ф.Шопен, Ф.Шуберт.

Рене Гуликерс получил образование в Консерватории Маастрихта (Нидерланды) по специальности оркестровое дирижирование. Совершенствовал свое мастерство у известных дирижеров в Голландии и за рубежом, в том числе у Фердинанда Лейтнера в Зальцбурге (Австрия), где выиграл первый приз на конкурсе молодых дирижеров. В 1992 году он стал одним из победителей телевизионного конкурса в Безансоне (Франция). Маэстро дирижировал оркестрами в Литве, Китае , Южной Корее, Японии, Германии и, конечно, в своей родной стране, выступая с оркестром филармонии Нидерландов, Голландским камерным оркестром, дирижировал оперными спектаклями, раз выступал с оркестрами национального радио Польши, Румынии и Словении. Благодаря репутации яркого интерпретатора современнй музыки, маэстро был приглашен участвовать в фестивалях «World Music Days» (Словения) и «Варшавская осень» (Польша). В настоящее время он – главный приглашенный дирижер филармонического оркестра Косово.