Мурманский филармонический оркестр

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Унаи Урречо, молодой и энергичный баскский дирижер, преподает в Университете Сувона. Является основателем и художественным руководителем Hwaseong Festival Orchestra, а также главным дирижером Kwangsung Philharmonic Orchestra.

После блистательного завершения Консерватории Сан Себастьян, Унаи Урречо получил стипендию правительства Гипускоа для дальнейшего обучения в Бостонском университете у профессоров Скотта Хартмана и Рональда Бэрона. Ярый пропагандист испанской и баскской оркестровой музыки, Унаи Урречо в равной степени увлеченно исполняет классический симфонический репертуар.

В сезоне 2016 года Унаи Уреччо был приглашен сотрудничать с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Бильбоа, Баскским национальным оркестром, Симфоническим оркестром города Пхохан. Также музыкант регулярно выступает в Центре искусств Сеула.

Унаи Урречо проводит различные мастер-классы и семинары в Азии, Европе и Америке. Недавно был приглашен в Йельский и Бостонский университеты Соединенных Штатов для проведения мастер-классов по дирижированию.



Дмитрий Онищенко окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского и аспирантуру (классы профессора Л. Наумова и доцента А. Диева), Львовскую государственную академию имени Н. Лысенко (классы доцента Н. Грамотеевой и доцента И. Немира) и Высшую школу музыки в Ганновере (класс профессора А. Варди). С 2003 по 2004 год был студентом Королевского северного колледжа музыки в Манчестере (классы профессора Н. Фишер и А. Мельникова). С 2005 по 2008 год стажировался в Львовской национальной академии имени Н. Лысенко (класс профессора М. Крих), где с 2009 года является старшим преподавателем.

Дмитрий принимал участие в мастер-классах таких музыкантов, как Мишель Берофф, Вальтер Бланкенхайм, Нельсон Горнер, Дина Йоффе, Владимир Крайнев, Хироко Накамура, Пётр Палечный, Пьеро Ратталино, Вадим Руденко, Наум Штаркман, Стивен Хофф.

Дмитрий Онищенко выступает в концертных залах многих стран мира, среди которых Большой зал Московской консерватории, Оружейная палата Московского Кремля, Малый зал Санкт-Петербургской филармонии, Concertgebouw (Амстердам), зал имени А. Корто (Париж), Театр оперы и балета в Усти-над-Лабем (Чехия), Minatomirai hall в Йокогаме (Япония), Steinway hall в Нью-Йорке.