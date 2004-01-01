Независимая литературная премия «Мурманский берег» учреждена Мурманским отделением Союза российских писателей и заместителем председателя Совета депутатов Мурманска Игорем Морарем. Выплачивается из личных средств Игоря Николаевича.

Жюри определило финалистов премии. Ими стали: Владимир Белошеев, Борис Блинов, Юлия Боднарюк, Павел Быченков, Анастасия Герасенко, Алексей Дежин, Юлия Иванова, Дмитрий Коржов, Андрей Кулюкин, Мария Плоскинная, Ирина Рогозина, Валерий Чашин, Иван Чернышов и коллективный проект «Избранное Мурманского берега».

На церемонии награждения станут известны имена двух лауреатов премии.

Читающей публике будет представлен двадцать третий выпуск альманаха «Мурманский берег». На его страницах опубликованы произведения финалистов премии и других литераторов Мурмана.