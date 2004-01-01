Мурманская областная филармония

В начале мая слушателей ожидает насыщенная праздничная программа.

1 мая – концерт Мурманского филармонического оркестра под руководством Андрея Медведева.

3 мая "Лёгкие люди" представят свой проект "Песен не петь нам нельзя". Создавая ее, музыканты вспоминали об артистах фронтовых концертных бригад.

9 мая актриса и музыкант Екатерина Ефремова выступит со своей камерной программой, посвященной мемориальной дате.

В целом в мае филармония планирует организовать трансляции десяти концертов, среди которых две детские программы. Кроме того, солистка оркестра Екатерина Охраминская выступила в роли автора и ведущей видеорубрики «Музыкальный алфавит», рассказывающей об истории создания шедевров музыкального искусства.

Этот видеоконтент, а также записи всех уже состоявшихся в марте и апреле концертов доступны в официальной группе учреждения ВКонтакте.