Мурманская область – регион с арктической душой

28 мая 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Мурманский округ Ленинградской области преобразован в Мурманскую область с центром в г. Мурманске.

Выставка состоит из следующих разделов: «От Мурманского округа – к Мурманской области», «И даже снег горячим был…», «Экономика и туризм», «Наука, образование, культура», «Мурманская область в XXI веке». В них представлены издания, рассказывающие об истории административно-территориальных изменений региона, развитии ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства, науки и образования, культуры и искусства, туризма.