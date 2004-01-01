Мурманская область – регион с арктической душой
Книжная выставка к 79-летию образования Мурманской области
Книжная выставка к 79-летию образования Мурманской области
28 мая 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Мурманский округ Ленинградской области преобразован в Мурманскую область с центром в г. Мурманске.
Выставка состоит из следующих разделов: «От Мурманского округа – к Мурманской области», «И даже снег горячим был…», «Экономика и туризм», «Наука, образование, культура», «Мурманская область в XXI веке». В них представлены издания, рассказывающие об истории административно-территориальных изменений региона, развитии ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства, науки и образования, культуры и искусства, туризма.
Дополнительная информация по телефону: 45-28-26
Выставка изданий
Графика XIX века из собрания музея