Мурманская область на керамике

Бурный рост населения, народного хозяйства, городов и посёлков, рост культуры и материальной обеспеченности трудящихся привели к образованию в 1938 году Мурманской области. На территории Кольского полуострова насчитывается более 200 населённых пунктов, из них 16 городов. В каждом городе, в каждом населённом пункте есть свои достопримечательности и памятные места.

На выставке представлена сувенирная продукция из фондов музея, выпущенная к юбилейным датам городов и посёлков Мурманской области.

На сувенирных тарелках изображены памятные места и лучшие виды населённых пунктов области: городов Мурманск, Полярный (Александровск) Мончегорск, Североморск, Снежногорск, Гаджиево, ЗАТО Заозёрск, Островной и др.

Тарелки с видами изготовлены в Мурманске в ООО «Компании Пароход», в Санкт-Петербурге на Императорском фарфоровом заводе.

Сувениры поступили в музей в дар от частных и административных лиц, а также в результате закупки. Коллекция пополняется и сейчас.