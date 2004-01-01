Мурманская мозаика 2017

Участники представят продукты к семейному столу и пикнику: мясные и рыбные деликатесы, сыры, специи, снеки и закуски для большой компании, разнообразие кондитерских изделий, сладостей, мёда и много другого! Все это можно попробовать, оценить по достоинству вкусовые качества и конечно же, приобрести понравившуюся продукцию!

К летнему сезону мурманчан порадует широкий ассортимент одежды для детей и взрослых, аксессуары, бижутерия, изделия авторской работы, товары для красоты и здоровья. Для домашнего обихода на ярмарке представлена глиняная посуда ручной работы от мурманского производителя, изделия из микроволокна для ухода за мебелью, средства для поддержания чистоты в доме.

Участники приглашают за приятными покупками.