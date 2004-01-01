Мурманск зажигает сердца!
Акции на центральной площади города, посвященная Дню святого Валентина
Акции на центральной площади города, посвященная Дню святого Валентина
14 февраля весь мир отмечает День всех влюбленных. Этот праздник с каждым годом становиться все более и более популярным среди молодежи города Мурманска. И в то время пока влюбленные задумываются, как удивить свою половинку, ищут необычные способы признания в своих чувствах, администрация города совместно с руководством отеля «Азимут» решила сделать подарок – предоставить всем горожанам возможность оригинально признаться в любви в самом сердце города, приняв участие в акции «Мурманск зажигает сердца!».
В ходе проведения акции на центральной площади города, перед отелем «Азимут» всем влюбленным будет предложено занять места внутри огромного сердца и сделать друг другу признание, написав его на воздушном шарике. В 18:00 под бой курантов отправить шары в небо, тем самым передав тепло своих сердец всем окружающим и всему городу. В это же время на отеле «Азимут» будет зажжено огромное сердце, составленное из окон отеля. Завершением акции будет массовый медленный танец влюбленных.
Влюбленные, желающие принять участие в акции, приглашаются на центральную площадь города в 17:00.
Начало программы в 17:30.