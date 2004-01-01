14 февраля весь мир отмечает День всех влюбленных. Этот праздник с каждым годом становиться все более и более популярным среди молодежи города Мурманска. И в то время пока влюбленные задумываются, как удивить свою половинку, ищут необычные способы признания в своих чувствах, администрация города совместно с руководством отеля «Азимут» решила сделать подарок – предоставить всем горожанам возможность оригинально признаться в любви в самом сердце города, приняв участие в акции «Мурманск зажигает сердца!».

В ходе проведения акции на центральной площади города, перед отелем «Азимут» всем влюбленным будет предложено занять места внутри огромного сердца и сделать друг другу признание, написав его на воздушном шарике. В 18:00 под бой курантов отправить шары в небо, тем самым передав тепло своих сердец всем окружающим и всему городу. В это же время на отеле «Азимут» будет зажжено огромное сердце, составленное из окон отеля. Завершением акции будет массовый медленный танец влюбленных.

Влюбленные, желающие принять участие в акции, приглашаются на центральную площадь города в 17:00.

Начало программы в 17:30.