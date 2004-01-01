Ограничения: 18+

Серия легендарных вечеринок продолжается! В этот раз специальным гостем будет поект THE YOZ.

Электронный дуэт The YOZ – мастера современной российской танцевальной музыки! За этим коротким названием стоят десятилетия опыта известных по всей стране музыкантов - композитора и продюсера Алексея Образцова и певицы и композитора Zonda. Яркие живые выступления этого дуэта снискали популярность у большого числа любителей электронной музыки ещё со времён их совместного участия в проекте Lator. Хедлайнеры Казантипа участники международных фестивалей Gateсrasher, Art-dance, Burning Man Decompression, они выступали на одной сцене с такими мастерами клубной электроники как Funk D'Void, Dusty Kid, Infected Mushrooms, Poul Van Dyk.

В 2014 году дуэт был отмечен наградой независимой музыкальной премии Золотая Горгулья, как лучший танцевальный проект года. Неутомимые создатели собственного неповторимого звучания, они совместили в своей музыке разные направления электронной музыки и с улыбкой называют этот стиль underground house.

German RUNOV / GR-Records / – идейный вдохновитель компании UltraMedia, основатель серии вечеринок «Мурманск против», «Мурманск ZA», «Ultra Party», «Ulta Sound», серии джазовых концертов «Jazz Time»...

За вертушки он встал чуть более двух лет назад и уже спустя несколько месяцев отыграл первый сет в на своем дне рождения с ди-джеем и музыкантом мирового масштаба Alexander Robotnick из Италии.

Музыкальные вкусы Германа обширны, поэтому и сеты получаются стилистически разнообразными и непредсказуемыми, но всегда «живыми» и драйвовыми, а миксы у него всегда интересные, так как треки идеально сочетаются друг с другом, образуя целую, единую картину и хочется переслушавать их не один раз.

ENERGETIK – диджей с 19-летним стажем, основатель уникального проекта Orangebox. Его искусные дж-сеты настолько математически выверены и не лишены при этом индивидуальности и настроения, что после прослушивания еще по инерции притоптываешь ногой и задаешься вопросом «Это часовой трек или я не услышал сведения?» Компиляции Дмитрия – широкий диапазон хаус музыки от олдскульного звучания до acid и tech.

Всем гостям сертификат на 1 000 рублей в мурманский бренд СЕВЕР и в магазин ULTRA