Мурманск в огне

Новая книга, основанная на архивных документах, посвящена событиям 18 июня 1942 года. В этот день в результате налета немецкой авиации Мурманск был практически разрушен, а большинство остававшихся в городе жителей лишились своего имущества.

Над созданием книги работал коллектив авторов: журналисты «Вечернего Мурманска» Андрей Кирошко и Павел Степаненко, а также известный исследователь историивоенной авиации Юрий Рыбин.

Первая часть книги знакомит с жизнью военного Мурманска. Во второй части читатель смотрит на события лета 1942 года сверху, в том числе и глазами противника, бомбившего Мурманск. Третья часть – воспоминания детей военного Мурманска, переживших страшное лето 1942-го под вражескими бомбами.

Новое издание представят заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Викторович Белошеев, поддержавший идею книги, депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Алексеевич Хабаров и участник авторского коллектива, историк Юрий Валентинович Рыбин.